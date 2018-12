Takhle dnes vypadá modelka, kterou před lety označovali za nejkrásnější holčičku na světě. Líbí?

Thylane Blondeau Profimedia.cz

Když Thylane Lenu-Rose Blondeau (17) rodiče už jako čtyřletou pustili do světa modelingu, dceři tím odstartovali raketovou kariéru. Poté, co ji designér Jean Paul Gaultier začlenil do své módní show, se o ní začalo mluvit a psát jako o „nejkrásnější holčičce na světě“. Vzápětí se objevila na stránkách mnoha nejen módních magazínů.