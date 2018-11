Alice Bendová okukuje na dovolené naháče: Takový má na Tenerife výhled!

Alice Bendová v Tenerife navštěvuje nudapláž. Foto: Super.cz/Instagram A. Bendové

Sychravý podzim není nic pro Alici Bendovou (45), a proto opět vyrazila do teplých krajů. Prodloužené léto si užívá na svém oblíbeném Tenerife na Kanárských ostrovech, kde obdivuje nejen panoramatické výhledy.

S partnerem Michalem Topolem navštěvuje místní nudapláže, kde bez ostychu okukuje naháče. Jednoho z nich dokonce vyfotila při velmi zajímavé činnosti a pak se svým úlovkem chlubila na sociální síti.

„Nejkrásnější pláž na Tenerife s krásnými výhledy. Tady nám bylo moc dobře a volně,“ napsala herečka k fotce pána, který zrovna praktikoval stoj na hlavě. U toho ale nezůstal a ještě přidal rozštěp vzhůru nohama. Alici se tak naskytl velmi netradiční pohled. „Pokračování. Opravdu to není můj Míša,“ vtipkovala na Instagramu.

Pikantním příspěvkem pobavila nejen své fanoušky, ale také Renatu Langmannovou (32) a Anetu Vignerovou (31). „Tak to je síla! Jak to vypadá zepředu?“ vyzvídala druhá zmíněná modelka. „Nebyl jediný, co tam prováděl pozdravy slunci,“ odvětila jí hned Bendová. ■