Nemocná Iva Pazderková zpytuje svědomí: Podcenila nachlazení a teď kvůli vleklé nemoci ruší práci

Přecházet nemoc se Ivě Pazderkové nevyplatilo. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová, Instagram I. Pazderkové

Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Takové přísloví přesně sedí na Ivu Pazderkovou (38), která kvůli práci přecházela obyčejné nachlazení, a to se jí krutě vymstilo.

Nemoci totiž už její únavou zesláblé tělo nedokázalo dál čelit, a tak nakonec herečka skončila v posteli, v níž si nějakou dobu ještě poleží.

„Snažím se celý život poctivě pracovat. Znamená to pro mě především myslet na diváka, kolegy, na všechny. A v podstatě celý život to znamená permanentně přecházet své bolesti, nemoci a vyčerpání. Dokud stojím, dýchám a aspoň trochu mluvím, pracuju,“ obhajovala se herečka na Instagramu.

Teprve až teď si uvědomila, jak nezodpovědně se ke svému tělu chovala. „Čím dál častěji se mi potvrzuje, že je to ten nejbezohlednější přístup, jaký můžu mít, přestože se zdá být opakem,“ uznala Pazderková a dodala: „Tělo je můj pracovní nástroj. A já ho permanentně používám na tisíc procent, i když je rozbitý. Nějak ho vždycky provizorně poslepuju a jdu na to. A on se vždycky rozbije zase o kousek víc, protože už nedrží dobře pohromadě. Kdybych ho v klidu opravila už při první poruše, nenastane pak situace, kdy musí být v opravně opakovaně, dlouho a bezodkladně. Což je pro diváky, kolegy a všechny ostatní daleko horší, než pár zrušených představení jednou za čas.“

Teď má herečka špatné svědomí a dala si předsevzetí, že už se bude víc šetřit. „Takže už nikdy nebudeme přecházet nemoci, ju? Slibme si to,“ dušovala se Iva v Instastories, kam mimo jiné přidala fotku s inhalátorem. ■