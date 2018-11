Z Evy Decastelo je zrzka! Na hlavě má stejnou barvu jako ohnivá exmanželka jejího muže

Eva Decastelo Super.cz

Moderátorka Eva Decastelo (40) opět experimentuje. Proměnou prošly její vlasy a z Decastelo je zrzka. "Vždycky jsem chtěla být blondýnka nebo zrzka. Blondýnka absolutně nevyšla, to jsem zkusila a to se nepovedlo. Nyní jsem ze zrzavé nadšená," řekla Super.cz Eva, která má nyní totožnou barvu vlasů jako exmanželka jejího muže Reného Štěpánka.

"Doufám, že s tím dlouho vydržím. Nebylo to úplně jednoduché přebarvit. Baví mě, že je barva tak výrazná, že se lidi na ulici otáčejí a do toho mě nikdo nepoznává. Je to strašně fajn," užívá si to moderátorka.

I když barvení lehké nebylo, strach, že si vlasy zničí, neměla. "Pokud mám jít někdy do drastické změny, tak v době, kdy jsem schopná unést to, že půjdu třeba na rok na ježka. Ne každý na ježka ale bude vypadat tak super jako Vlaďka Erbová," dodala s úsměvem na charitativní akci pro nadaci Vlaďka dětem.

Celebrity na ní vyrábějí adventní věnce, výtěžek z jejich prodeje jde ve prospěch nadace a následně onkologicky nemocných dětí. "Jsem na tom kreativně zoufale. Po loňské zkušenosti, kdy jsem vytvořila tři pekelné věnce, letos uklízím stoly, točím Instastories a doplňuji do tavících pistolí náboje," uzavřela se smíchem Decastelo. ■