Ze StarDance vypadl, ale život jde dál: Adam Mišík se vrátil k tomu, co mu jde nejlíp

Adam Mišík Video: Universal Music

Už původní podobu skladby Mišík označil za svou dosud nejintimnější. Akustická verze za doprovodu dívčího tria ve složení Karolína Fišerová, Kateřina Kvintusová a Josefina Žampová osobitost písně ještě podtrhuje.

„Je to do značné míry kontrast k mé předchozí tvorbě, která se nesla hlavně v tanečním a klubovém duchu. Vrátil jsem se ke svým začátkům, po dlouhé době vzal do ruky kytaru a pokusil se zpracovat svoje nejniternější pocity,“ říká Adam, který klipem zároveň zve na prosincový koncert do pražské Akropole. ■