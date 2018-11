Na návrat do školy před lety ani nepomýšlela: Neuhádnete, který obor se Eva Decastelo rozhodla studovat!

Decastelo po letech chodí opět do školy. Super.cz

„Navštěvuji kurzy psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jsou to kurzy pro veřejnost, takže tam může opravdu každý a musím říct, že mě to strašně baví, a kdyby mi někdo v pubertě řekl, že se vrátím do školy dobrovolně, a ještě za to budu platit, tak si o něm pomyslím, že je úplný blázen, ale mě to strašně baví,“ svěřila se Eva na otevření prodejny s přírodní kosmetikou.

Navštěvovat přednášky a semináře ve svém volném čase jí ale zatím zcela vyhovuje. O tom, že by zkusila řádně vystudovat vysokou, Decastelo prý vůbec nepřemýšlí. „Myslím, že už bych na to neměla čas a že bych ty přijímačky stejně neudělala, a já mám jednoho studovaného psychologa doma a myslím si, že jeden psycholog v rodině bohatě stačí, aby se všichni nezbláznili,“ dodala vtipně Eva. ■