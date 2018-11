Po Jakubu Prachařovi si smlsla na dalším herci: Sexbomba Mottlová se svlékla do prádla a sváděla v seriálu Filipa Blažka

Bára Mottlová se ukázala v prádle. Video: archiv FTV Prima

Herečka Bára Mottlová (32) je často obsazována do rolí nejrůznějších sexbomb. Nejinak tomu bylo i v seriálu Krejzovi, kde si připravila hodně žhavou chvilku pro svého kolegu Filipa Blažka (45).

Ten v seriálu hraje realitního makléře a Mottlové coby chtivé zájemkyni nabízí byt. Té se však nakonec nezalíbí jen byt, ale i samotný Blažek, kterého v ložnici začne svádět v sexy prádélku. Jak jí to jde, si prohlédněte ve video ukázce.

„Přirozeně, že jsem se styděla, ale co? Je to herecký úkol, tak ho musíte zvládnout. Přiznám se, že mě to trochu překvapilo, protože jsem točila už před nějakou dobou, a nic nenaznačovalo tomu, že takové scény přijdou,“ popisuje své pocity herečka, kterou vůbec nemrzí, že neustále od režisérů dostává role svůdných dam. V seriálu Přijela pouť se například vrhla na Jakuba Prachaře.

„Daleko víc mě bude mrzet, až mi je dávat nebudou. Navíc, je to natočené velmi slušně, pracovalo se v přátelské atmosféře, takže s tím takový problém nebyl,“ dodala Bára.

Příští obrazy, kde se Bára Mottlová v Krejzových objeví, prý už slibují „obyčejné“ natáčení. „Další scénu mám na veterině s pejskem, tak tam budu zcela oblečená,“ smála se Mottlová.

Přesto, že se snaží, jak může, nájezdy na realitního makléře zůstanou nevyslyšeny. „Víte, já jsem ze staré školy, takže razím to, že muž by měl vždy ženu dobývat. Žádná emancipace se nekoná, ať se ti chlapi pěkně snaží. Já takhle nikoho nikdy nebalila,“ prozradila Mottlová, která si svoji svůdnou scénu střihla ve vlastním spodním prádle.

„Kostymérka mi připravila několik modelů, já si ale nechala nakonec to svoje.“ Celá „nadbíhací“ scéna se v televizi odehraje během několika desítek vteřin, herci ale na place strávili něco přes hodinu a to, že se znají, jim rozhodně pomohlo.

„S Filipem se znám už z dob, kdy jsme točili seriál Přístav, a je to velký sympaťák. Musím přiznat, že je to má platonická láska od té doby, kdy jsem ho viděla v pohádce Nesmrtelná teta,“ dodala s úsměvem Mottlová. ■