Manžel Venduly Pizingerové vydělává vlastním tělem: Sexy Josef předvedl své vymakané břišáky!

Josef Pizinger Super.cz

Manžel Venduly Pizingerové (46) si svět šoubyznysu zrovna neoblíbil a lépe se cítí na trecích v horách, kde spí v lese ve spacáku. Málokdo by tak tipnul, že Josef Pizinger kývne na to, že se stane tváří parfému a nafotí kampaň do půl těla. Ale stalo se!

„Dostal jsem se k tomu náhodou. I přes to, že fotografuju, v reklamě totiž hrají roli i mé fotky. Promo mi nebylo cizí. Je to takový dřevorubecký styl, sekání sekerou, kácení stromů, to dělám běžně, když jsme na chalupě. Tím je mi to blízký. A Jarda Urban, který mě oslovil, měl jednodušší, koho obsadit,“ řekl Super.cz Pepa.

Paradoxní je, že on sám při výšlapech parfém vůbec nepoužívá. Jeho manželka ano. „Nezačnu s tím, je to zbytečná věc, která je těžká,“ dodal s úsměvem na křtu.