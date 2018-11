Mladinká hvězda Ulice otevřeně promluvila o vážné nemoci: Jsem hodně unavená, bývá mi špatně, říká herečka

Anna Kadeřávková se vrací do děje seriálu Ulice. Foto: TV Nova

Herečku Annu Kadeřávkovou (21) mají její fanoušci spojenou především s její rolí Roziny v Ulici. A to přesto, že se poslední téměř dva roky v seriálu nevyskytovala. Zatímco její postava odjela na zkušenou do Ameriky, Anička bojovala s vážnou nemocí. A bojuje stále.

Lékaři Aničce diagnostikovali lymskou boreliózu. V současné době je na konci léčebné kúry, už před časem se začala pomalu vracet do zajetých kolejí. Co do práce to znamená například právě natáčení seriálu.

„Bude to velkolepý návrat. Musím říct, že mě hodně překvapilo, jak se moje postava bude vyvíjet. Nebyla jsem tady teď dva roky, Rozina byla v Americe a za tu dobu se změnila. Vrátí se nečekaně a až později se rodina a vlastně i diváci dozví, co za tím náhlým návratem stálo,“ láká mladá herečka.

Zároveň přiznává, že musí být opatrná a práci si dávkovat zlehka a postupně.

„Cítím, že mě to trochu omezuje při natáčení. Jsem hodně unavená, bývá mi špatně, mám speciální dietu. Je to nepříjemné. Kromě toho mám na půl roku antibiotika a měla bych být v klidovém režimu. Nesmím se absolutně stresovat. Vypouštím všechno, co nemusím řešit. Borelióza je nemoc, která není vidět, a pokud člověk nechce, aby to někdo věděl, nikdo se to nemusí dozvědět, ale je náročné s tím žít,“ přiznává Kadeřávková. Ona sama svou diagnózu neskrývá, naopak, o nemoci informuje své fanoušky na sociálních sítích. ■