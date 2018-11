5x Freddie Mercury na český způsob: Kdo si na popové ikoně ve Tváři vylámal zuby?

Freddie Mercury na český způsob Foto: Super.cz/archiv TV Nova

V celých dějinách populární hudby se najde jen málo interpretů s tak výrazným vizuálem a gesty jako Freddie Mercury. Pro soutěžící nebylo jednoduché se do něj převtělit. Umělé zuby a knír totiž Freddieho ještě nedělají.

Českou premiéru měl frontman kapely Queen v podání Davida Krause (38). Ten zazpíval I Want to Break Free. S legendární písní, v jejímž klipu se Freddie předvedl v ženském převleku, byl David druhý.

Za českého Freddieho by se dal označit David Gránský (26), který se v jeho kůži ocitl hned dvakrát. V druhé řade zpíval Bohemian Rhapsody, ve čtvrté doprovodil Jitku Boho (26) při duetu Barcelona. Ta tehdy ztvárnila operní pěvkyni Montserrat Caballé a zvítězila.

Aneta Krejčíková (27) v úvodu čtvrté řady zazářila s písní The Show Must Go On. Tehdy ovšem spíše než jako Freddie vypadala jako střihoruký Edward. Aneta ale vycházela z předlohy, která s tímto songem souvisela.

V posledním kole se Freddiem stal Vojta Drahokoupil (23). Při zkoušení písně We Are The Champions se ale filmem Bohemian Rhapsody inspirovat nemohl. V kinech měl totiž premiéru až poté, co byl tento díl Tváře natočený. Jeho verze měla do originálu daleko. Na Facebooku se objevil komentář, že jeho knír připomíná spíše Vlastu Buriana. ■