7 modelek, které v minulých letech oblékly ikonickou podprsenku. Zrak vám bude přecházet nejen z diamantů

Jsou však i modelky, kterým se poštěstilo předvádět Fantasy Bra více než jednou. Mezi takové patří Tyra Banks, Heidi Klum (45), Alessandra Ambrosio (37), Gisele Bündchen (38), Adriana Lima (37) nebo česká modelka Karolína Kurková. Nejdražší kousek oblékla v roce 2000 Gisele Bündchen. Podprsenka osázená 1300 rubíny a diamanty se spolu s kalhotkami stala nejdražším spodním prádlem v historii, s hodnotou v přepočtu téměř 341 miliónů korun. Byla také zapsána do Guinessovy knihy rekordů.

Letos se privilegia dočkala švédská modelka Elsa Hosk, která oblékne Fantasy Bra za necelých 23 miliónů korun 2. prosince na přehlídce v New Yorku. Její vyhotovení trvalo 930 hodin a je osázena 2100 krystaly značky Swarowski. Než se jí budeme moci pokochat, připomeňme si v galerii jedinečné podprsenky z let minulých. A to je opravdu příjemná podívaná. ■