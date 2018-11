Ilustrační foto Profimedia.cz

Tak tohle si nepřeje žádný cyklista. Muž ve vydatném dešti přecení své síly a jeho pokus projet velkou louží skončí fiaskem. Ve chvíli, kdy vjel do hluboké vody, se mu přední kolo zasekne a on se celý zanoří do špinavé kaluže.