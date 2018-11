Poznali byste spřízněnost s hudební ikonou? Sestra Freddieho Mercuryho vzala na premiéru i svého syna

Kashmira vzala na premiéru syna. Profimedia.cz

Kashmira Cook, rozená stejně jako její bratr s příjmením Bulsara, nemohla chybět na londýnské premiéře filmu o kapele Queen. Ten je věnován jejímu slavnému bratrovi, který v roce 1991 zemřel na AIDS.

Snímek, o němž se mluví jako o oscarovém favoritovi, zachycuje i Freddieho rodinné soukromí. Kashmiru, která s sebou na premiéru přivedla syna Jamala Zooka, v několika záběrech ztvárnila herečka Priya Blackburn.

Sestra Freddieho Mercuryho po zhlédnutí filmu nešetřila chválou. „Udělalo na mě obrovský dojem, jakým způsobem je vykreslená celá kapela. Všechno je velmi přesvědčivé a dojalo mě to k slzám,“ řekla Kashmira na premiéře a dodala symbolicky název písně The Show Must Go On (Show musí pokračovat) z repertoáru kapely Queen. ■