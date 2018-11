5 karambolů přímo na jevišti: Pogodová, Morávková či Dejdar neunikli při hraní muzikálu zranění!

Kdo další odešel z jeviště s pohmožděninami? Foto: Super.cz/archiv Divadla Broadway

Vše odstartovala Sandra Pogodová (43), která krátce před prvním představením pro publiku přišla o část zubu. Během jedné z posledních zkoušek se střetla s kolegou Bořkem Slezáčkem (51) a vyrazila si zub: „Trénovali jsme společný duet se Sandrou a režisér tam vymyslel fór, kdy se snažíme políbit přes kytici a já mám na rameni brokovnici. A v té tmě políbila Sandra tu brokovnici a já tak své milované kolegyni vyrazil zub,“ svěřil nám nešťastný Bořek s tím, že Sandra před prvním představením musela řešit návštěvu zubaře, který ji opraví její krásný úsměv.

Na jevišti to ale odnesl i Martin Dejdar (53). Tomu se podařilo během hraní nepříjemně si poranit nohu a vykouzlit si obrovskou podlitinu na stehně. „Šikovně ukrytý stůl v zákulisí může být pěkně rafinovaná překážka,“ svěřil se herec, který ale neměl modřiny sám. Během hraní už to schytala také Dana Morávková (47). Při výstupu listonošky Ticháčkové, kterou v Trháku hraje, dostala hadrem přímo do oka, a to ve scéně, kde urputně šlape na kole. „V této scéně dostávám hadry přes obličej, jedním jsem ji koupila přímo do oka, naštěstí obě čočky zůstaly na místě,“ sdělila nám se smíchem Dana s tím, že ani její nohy nezůstaly bez zranění a měla je plné monoklů.



Při samotné premiéře se musel nechat dokonce ošetřit i Jaromír Nosek (40). Během jedné ze scén mu přímo na ruku dopadla kulisa a herec měl ve vteřině krvavé zranění. Závěrečnou scénu první půlky Trháku musel dokonči s tekoucí krví na ruce a následně se v divadle nechat ošetřit.



Karambol se stal ale také představitelce číšnice Zdeničky. Na tu nečekaně a přímo na jevišti spadla část kulisy a uhodila ji bolestivě do hlavy. „Na předpremiéře na mě spadl kus kulisy, byl to pro mě šok, v šatně jsem si narychlo upravila kostým a šla na další výstup,“ popsala Andrea Holá s tím, že se jí nakonec nic hrozného nestalo a nějakou chvíli se jí nepříjemně motala hlava. ■