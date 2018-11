Kolaps, autonehoda a spánek dvě hodiny denně: Česká modelka promluvila o tom, jak probíhala světová soutěž krásy

Tereza Křivánková Super.cz

Třetí nejkrásnější Češka Tereza Křivánková (24) měsíc bojovala na Filipínách o titul Miss Earth. Bohužel se nedostala ani do Top 18. Po návratu do Česka popsala, že to byla velká zkouška. Netušila, jak náročný pobyt to bude.