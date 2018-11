Dámy, zbystřete! Fešák, o kterém se mluví jako o budoucím Bondovi, byl zvolen nejvíc sexy mužem planety

Idris Elba Profimedia.cz

Britský herec Idris Elba (46) se podle časopisu People stal nejvíc sexy mužem planety. Fešák známý z filmu Špína Baltimoru nebo seriálu Luther byl titulem překvapen a poctěn. „Nemohl jsem tomu uvěřit. Podíval jsem se do zrcadla a řekl si, že dneska možná vypadám trochu sexy, ale žerty stranou, je to hezký pocit. Hezké překvapení, které mi nakoplo sebevědomí,“ svěřil se v show Jimmyho Fallona Elba, o kterém se šušká, že by si mohl zahrát i příštího Jamese Bonda.