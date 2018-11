Partner už populární je, teď přišla její chvíle: Do Ulice nastupuje krásná přítelkyně tanečníka ze StarDance

Sára Affašová je novou posilou seriálu Ulice. Video: TV Nova

Zatímco Michala Necpála mohou diváci znát z České televize, ze seriálu Vyprávěj, ale hlavně z parketu StarDance, jeho přítelkyně Sára Affašová teď dostala prostor na komerční Nově. Čtyřiadvacetiletá studentka DAMU je novou posilou seriálu Ulice. Do děje nastupuje jako Jana po boku Anny Kadeřávkové, která se do seriálu vrací.

„Jana je extrovertní a cílevědomá holka, která touží po tom být úspěšná. Před svým odjezdem do USA, kde se seznámila s Rozinou, studovala hereckou konzervatoř. Byla dobrá, vybral si ji do malé role nějaký zahraniční štáb, který tu točil. Nabídli jí pak kšeft v USA a Jana získala pocit, že má cestu do Hollywoodu otevřenou. Utekla do USA těsně před maturitou, a to jí matka nemůže zapomenout. Svůj herecký talent zkouší po návratu jakkoliv uplatnit, obchází castingové agentury, ovšem bez valného úspěchu. Talent sice nepostrádá, konkurence je ale velká a ji nikdo nezná,“ řekla o své roli Affašová.

Nabízí se paralela s jejím skutečným životem, zaměřila se na povahovou stránku. „Myslím, že Jana a já máme společnou určitou roztěkanost, neposednost a energičnost,“ míní herečka.

Pokud se vám zdá, že Sára vypadá exoticky, nemýlíte se.

„Tatínek pochází ze Sýrie, proto vypadám „šmrncnutě“. Maminka je Češka. Já se v Praze narodila a celý život tu žiji. Vystudovala jsem osmileté gymnázium v Praze, kde jsem působila v amatérském divadelním souboru. Hrála jsem si pro radost, protože mě to bavilo a naplňovalo, mohla jsem se vybít, a tak trošku předvádět. Na DAMU mě to po maturitě ale zprvu netáhlo, vyzkoušela jsem si semestr na Molekulární biologii a biochemii organismů na UK. Po tom semestru jsem ale přišla na to, že to, co mě skutečně naplňuje, je právě herectví. Dostala jsem se na DAMU a bylo,“ usmívá se půvabná brunetka. Ve volném čase se věnuje psovi a také ráda tančí, což se při partnerovi-profesionálním tanečníkovi jistě hodí. „A moc ráda trávím čas se svými přáteli a rodinou,“ dodala Affašová. ■