Demi Lovato na cestě z protidrogové léčebny doprovodil nový partner, který sám bojuje se závislostí

Demi na cestě z léčebny s novým partnerem Profimedia.cz

Sám totiž od svých 15 let bojuje se závislostí, léčil se několikrát. V léčebně se dokonce měl před dvěma lety potkat právě s Demi. Zkušenosti s drogami ho prý inspirovaly k tvorbě. Jeho značku oblečení Enfants Riches Deprimes nosí i hvězdy jako Sofia Richie nebo Kanye West, a dokonce i Demi.

Zpěvačka byla hospitalizována v červenci poté, co se předávkovala. Po desetidenní hospitalizaci se přemístila rovnou do léčebného zařízení. Se závislostí na drogách bojuje od svých 14 let a vždy o svých problémech mluvila otevřeně. Léčila se několikrát, a přestože nyní po boku nové lásky vypadá opět šťastně a zdravě, její okolí z nového vztahu prý není až tak nadšené.

Přátelé se obávají, že na vztah s někým, kdo má sám potíže se závislostí, není vhodná doba. Podle zdrojů časopisu People doufají, že se Demi bude plně soustředit na své fyzické a duševní zdraví. Stejné obavy má podle Hollywoodlife.com i zpěvaččin bývalý, Wilmer Valderrama, který ji navštěvoval pravidelně v nemocnici. „Wilmer si nemyslí, že je to nejzdravější rozhodnutí, a bojí se, aby to negativně neovlivnilo její zdraví, a Demi tak neskončila opět v nemocnici nebo hůř,“ svěřil se zdroj portálu. ■