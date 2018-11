Že čas běží všem stejně není tak docela pravda. Simona Krainová a Alice Bendová ví, jak se postavit stárnutí díky šikovným zásahům chirurgů.

Až kolik let může ubrat skalpel, nevěřila Bendová svým očím na plastice. Krainovou to dojalo k slzám Foto: Klinika YES VISAGE

Lenka, Alena a Zdenka díky přesně cíleným zákrokům chirurgů Kliniky YES VISAGE vypadají o tolik mladší, až se Simona Krainová a Alice Bendová neubránily slzám dojetí nad skvělými výsledky a znovunalezeným sebevědomím svých chráněnek. Přesvědčte se ve videu sami, kolik let byste jim nyní tipovali?

Sebevědomí je zpět

„Myslím, že stačí se na mě podívat. Výsledek je perfektní. Hlavně to, co jsem chtěla, spadlé koutky jsou pryč a já se pořád usmívám, mám odoperovaná horní víčka, takže mám zase hezky vidět oči, “ komentuje svou proměnu Alena (55), které se před proměnou prý postupně s odcházejícím mládím ztratil i životní optimismus a v zrcadle jako by vídala cizího člověka. Teď je znovu plná života.

Přirozenost i po zásahu skalpelu

Paní Lenku (49) pro proměnu inspirovala jiná pacientka Kliniky YES VISAGE a přirozený výsledek ji utvrdil v rozhodnutí jít do toho: „Nastal čas, a tak jsem se po dohodě s lékaři rozhodla podstoupit kombinaci niťového liftingu v kombinaci s moderním faceliftem. Vše proběhlo naprosto v pořádku a cítím se báječně, neměla jsem žádné bolesti ani komplikace a myslím, že výsledek je skvělý. Nejlepší je, že tváři zůstala přirozenost, a to je podstatné. Všem ženám to můžu jen doporučit!“

Okolí žaslo nad změnou

Krásnou změnu a velký posun v čase zpět absolvovala i sympatická Zdeňka (55), nad kterou žasne rodina i přátelé: „K proměně mě samozřejmě motivoval věk. A to, když jsem se podívala do zrcadla. Dokud se žena stará o rodinu, tak pořád má co dělat. Čas pořád plyne, ale v hlavě jste pořád mladá. Jenže věk nezastavíte. Proto jsem do toho šla. Prošla jsem faceliftem obličeje a krku a plastikou víček. A je to úžasné.“ Zajímá-li vás více proměn, další videa najdete zde: https://www.yesvisage.cz/cz/promeny/5/omlazeni-obliceje

„Jednodušší je udržovat pleť dlouhodobou péčí dermatologů za pomoci neinvazivních a mini invazivních zákroků než posléze rekonstruovat to, co bylo dlouho zanedbávané. Pokud se však už výkonům ve vyšším věku nelze vyhnout, nejčastější jsou operace očních víček a různé typy liftingů. Pouhé odstranění padajících víček dokáže obličej omladit až o deset let,“ vysvětluje MUDr. Martin Molitor, primář plastické chirurgie Kliniky YES VISAGE, která se na moderní liftingové zákroky specializuje. „Díky vhodně zvolenému zákroku a moderním technikám, které využíváme, se může klient těšit na dramatické omlazení obličeje s velmi přirozeným a dlouhotrvajícím efektem. To vše s důrazem na maximální šetrnost bez zbytečných jizev,“ dodává primář kliniky. Více o moderních formách faceliftu najdete na: https://www.yesvisage.cz/cz/promeny/5/omlazeni-obliceje

Proměna zdarma

