Vaření, které ušetří spoustu času. Pomalý hrnec® Crock-Pot® uvaří za vás

Princip pomalého vaření je geniálně jednoduchý – pokrmy se v pomalém hrnci připravují při nízké teplotě.

Díky tomu se chutě dokonale propojí a suroviny změknou, a hlavně veškeré chutě i vůně zůstanou v hrnci. Skvělé je, že se člověk nemusí vaření jídla vůbec věnovat, nemusí být dokonce ani doma! Můžete si zajít na tenis, do kina, s dětmi do parku nebo jít klidně spát! Vaření je přitom vysoce bezpečné, výhodou je i nízká spotřeba energie.

Jak ale poznat ten správný pomalý hrnec? Těch už je na trhu velké množství a jednotlivé modely se kvalitou dost liší, i když na první pohled vypadají podobně. Šetřit při nákupu spotřebičů se nevyplatí a stoprocentně to platí i pro pomalé hrnce. Při výběru je nutné si pohlídat několik zásadních věcí.

Jediná originální značka na trhu je Crock-Pot®

Crock-Pot® je světová jednička v pomalém vaření s dlouhou tradicí. Hrnec značky Crock-Pot® pochází z Ameriky, je tam velmi oblíbený už víc než 30 let. Odtud se popularita pomalého vaření rozšířila do Evropy a název Pomalý hrnec® CrockPot® se stal synonymem pro pomalý hrnec.

Čas pro rodinu, zatímco Pomalý hrnec Crock-Pot vaří

FOTO: CrockPot

Z celé řady modelů si každý vybere ten svůj nejvhodnější

Ať už jde o studenta na koleji, dvojici mladých manželů anebo vícečlennou rodinu - Bionaire CrockPot® je vhodný pro každého. Na výběr je více než 10 typů – od 2,4 l až po novinku – 6litrový CrockPot® Saute. Ovládání hrnce je digitální nebo manuální. Spotřeba elektrické energie je minimální, je to asi 200 W za hodinu, což je stejné jako žárovka.

Pomalý hrnec CrockPot Sauté

FOTO: Bionaire.cz

Kvalitní kamenina vhodná do i do trouby

Není nad to dát téměř hotovou kachničku z pomalého hrnce ještě na chvíli do trouby, aby se vytvořila zlatavá kůrka, stejně tak i vepřové kolínko. Ale komu by se chtělo maso přendávat do pekáče? Bionaire CrockPot® má kvalitní kameninovou nádobu, ve které se vaří, ale můžete ji dát i do trouby. U levných hrnců může vnitřní nádoba prasknout.

Vše v 1 hrnci

FOTO: Bionaire.cz

Pomalý hrnec® CrockPot® Saute – jediný umí vařit i na indukci

Novinkou mezi pomalými hrnci je model Saute s varnou nádobou opatřenou speciálním povrchem DuraCeramic®. Díky němu ji můžete postavit na jakoukoli plotýnku včetně indukční, osmahnout cibulku, zeleninu nebo maso. Lze ji dát i s pokličkou na zapečení do trouby. Varná nádoba lze používat i jako samostatný hrnec. Díky tomu získáte dvě nádoby v jednom. To neumí žádný jiný pomalý hrnec na trhu. Na výběr je několik velikostí – od 3,5 l po 6litrový.

CrockPot 5,7 l – nejprodávanější model

FOTO: Bionaire.cz

Co všechno umí Crock-Pot® uvařit?

Uvaří snadno i zdravě vše, co vás napadne. Od poctivých vývarů a vydatných polévek přes guláše, perkelty, závitky s omáčkami, svíčkovou. Maso pečené v Pomalém hrnci Crock-Pot® je vždy šťavnaté. Připravit v něm můžete koleno, bůček, ale i libové krůtí maso a jehněčí. Hovězí maso se bude úplně rozpadat a zachutná i dětem. Můžete v něm podusit i zeleninu, čočku, fazole, připravit přepuštěné máslo, uvařit marmeládu a další oblíbená jídla. Každý si prostě uvaří to své – klasiku či dietu, ale především kvalitní domácí jídlo.

Pomalý hrnec CrockPot 3,5 l

FOTO: Bionaire.cz ■