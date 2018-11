Zrada ve vztahu na dálku? Stříbrné SuperStar Elišce Ruskové měl být její partner v Americe nevěrný

Eliška Rusková s partnerem Tobiášem Foto: archiv E. Ruskové

Vztah na dálku nikdy není jednoduché udržet. Eliška Rusková a její partner Tobiáš to mají kvůli mediální pozornosti o to těžší. Nyní se v médiích objevily spekulace, že by Tobiáš, žijící aktuálně ve Spojených státech, měl stříbrnou SuperStar podvádět. Spekulace přišly bez důkazů a konkrétních informací.

Rusková prý má tušení, která dívka pouští do médií nepravdy, jmenovat ale nechce. „Pokud by holky opravdu nějaké důkazy měly, myslím si, že by je už dávno někdo pustil do světa,” řekla k článku na webu Extra. „Sama jsem se Tobyho ptala, a řekla mu, že mi novináři sdělili, že mají důkazy. On odpověděl, že žádné důkazy mít nemohou,” sdělila nám Eliška.

Benjamínek SuperStar přiznává, že má spíš opačný problém a musí bojovat se žárlivostí svého partnera. „Určitě se nikdy nezachoval tak, že by mi měl být nevěrný, je jen hodně žárlivý, ale to byl už od úplného začátku našeho vztahu.”

Začínající zpěvačka si byla a je vědoma, že nebude lehké být ve vztahu s člověkem, který odjel studovat na jiný kontinent. „Vztah na dálku těžký je, ještě když je to můj první vážný vztah, ale dá se to zvládnout a není to nic extrémního. My oba s Tobym jsme trpěliví a víme, že na konci bude všechno v pořádku,” je přesvědčená Eliška Rusková, která se s partnerem uvidí už za měsíc. Do Česka totiž dorazí na Vánoce. ■