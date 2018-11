Tento blonďatý andílek letos oblékne ikonickou podprsenku. Z její krásy a hodnoty se vám zatočí hlava!

Elsa Hosk Profimedia.cz

Ikonická podprsenka je každý rok jiná. Letošní kousek je zdoben celkem 2100 krystaly od značky Swarowski, topazem a stříbrem. Podprsenka má více než 71 karátů a zdobí ji stříbrné pásky a velký kámen uprostřed. Jedinečný kousek trvalo vyhotovit neuvěřitelných 930 hodin.

Sama modelka, která pro Victoria´s Secret předvádí od roku 2011, je nesmírně poctěna. „Byl to pocit, který jsem nikdy necítila. Moje tělo se šíleně třáslo nervozitou. Byla jsem tak nadšená. Rozhodně to byl moment, na který nikdy nezapomenu. Je to nejkrásnější Fantasy Bra, jakou jsem kdy viděla. Když jsem ji spatřila, myslela jsem, že si dělají legraci,“ svěřila se Hosk časopisu People.

Značka se navíc rozhodla, že svým zákaznicím letos nabídne něco extra. Podobný kousek zdobený krystaly Swarowski si tak budou moci koupit online nebo v obchodech za necelých šest tisíc korun, a to od konce listopadu. ■