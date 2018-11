Ani ne rok po rozchodu s Darou se žene do svatby: Rytmus se zasnoubil s Jasminou Alagič

Jasmina Alagič a Rytmus se zasnoubili. Foto: Instagram J. Alagič

Tak to bylo hodně rychlé. Raper Rytmus (41) se letos po rozchodu s Darou Rolins (45) stihl zamilovat do moderátorky Jasminy Alagič (29).

Půl roku randění mu stačilo k tomu, aby ji požádal o ruku. To se Daře Rolins nepodařilo ani za sedm let vztahu.

„Staneš se ženou mého života? Odpověděla ANO. Stalo se tak v Bosně, Tulze, okolo půlnoci na jejím oblíbeném místě. Do poslední minuty netušila, že jsem prsten od čtvrtka nosil u sebe. Bylo to krásné, emotivní a tak přirozené. Na tento moment jsem čekal celý život a řeknu vám to, že pokleknout před ženou svého života a požádat ji o ruku, je nepopsatelně nejkrásnější pocit, jaký jsem zažil,“ rozněžnil se na sociální síti Rytmus, ze kterého se tak stane ženáč.

Pokud mu ovšem láska k Jasmině vydrží. Dara Rolins byla mezitím přistižena, jak po koncertě vášnivě políbila ekonoma Tomáše Sedláčka. Zpěvačka se ale nechala slyšet, že se jednalo pouze o přátelskou pusu. ■