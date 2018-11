Vzácná návštěva u Marie Doležalové: Malou Alfrédu si přišel pochovat komik Lukáš Pavlásek

Na návštěvě se komik postaral o zábavu. Foto: Instagram M. Doležalové

„Jak už víte, strejda Lukeš děti obecně moc nemusí. Debaty o miminkách s Lukym jsou moje oblíbený. Dnes: Je taková hodná. A říká vám někdy něco? My: Ne, zatím ještě nemluví... Lukáš: A jak to ty mimina maj, kdy se vlastně naučí mluvit? (My začínáme nadšeně odpovídat něco o broukání a zvucích, co už teď dělá). Lukáš (uprostřed toho výkladu se bez zájmu zvedá): Tak já skočim do auta pro tu sbírku básní,“ podělila se herečka o zážitek s fanoušky na Instagramu.

Zároveň také popsala, jaká komická situace předcházela pořízení společné fotografie: „Lukeš (bere Alfí jako prase kost): Se mi tak legračně prohejbá! Marek: Ježíš, ale hlavu jí podepři, hlavu! Já: Drž ji prosimtě!!!! Na rozloučenou rozněžněle konstatoval: Teda ale to je fakt hezký mimino. Teď jsem viděl pár ošklivejch, ale tohle se vám povedlo,” pokračovala Maruška.

O svůj zážitek se pak podělil na sociální síti i Pavlásek. „Strejda Lukeš, poradce přes výchovu dětí a osobní dula, na návštěvě u Marušky Doležalové a Marka Zelinky. Jak vidíte, jejich děťátko je v obličeji celý Marek, klasická roztomilá holčička,“ komentoval fotografii známý komik.

Byla to právě sedmá řada show, která dala dohromady Marii Doležalovou a Marka Zelinku. Tehdy v roce 2015 spolu soutěž vyhráli. ■