Další dáma z Ulice, která se chlubí intimními snímky: Půvabná herečka ukázala, jak kojí svého měsíčního syna

Herečka si mateřství užívá. Foto: instagram T.Vítů

„Je to měsíc, co jsem máma. A dojmy? Cítím se jinak a zároveň jsem to pořád já. Přijde mi, že mateřství je o nalezení něčeho, o čem jste ani nevěděli, že vám chybí. Prostě pocit, že je s vámi někdo, kdo k vám patří. Nepodmíněně,“ svěřila se na sociální síti Tereza s tím, že její komentář pochopí pouze maminky a všem ostatním se omlouvá.

Nechat se zvěčnit při krmení svého potomka je trend nejen u zahraničních hvězd, ale také v našem malém rybníčku, kde se při kojení nechává fotit stále více známých tváří. Nutno ale říct, že Tereze, která má syna Mikoláše s přítelem Janem Alešem to na snímku zachycujícím intimní chvilky s miminkem velmi sluší. ■