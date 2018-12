Poznali byste ufňukanou Uršulu? Herečka si plačtivou roli školačky zahrála ve svých 36 letech! Dnes je jí 52

Shirley Henderson na premiéře filmu Stan a Ollie Profimedia.cz

A tak zatímco z hlavních hrdinů ještě nejsou třicátníci, Henderson je nyní dvaapadesátiletá herečka. Respektovaná, dodejme. Harry Potter není zdaleka její nejznámější rolí.

V roce 1996 si zahrála v Trainspottingu, v roce 2001 v Deníku Bridget Jonesové. Roli si zopakovala i v pokračováních obou filmů. Za roli v seriálu Southcliffe byla nominovaná na cenu BAFTA pro televizní tvorbu, za film Never Steady, Never Still pak na Canadian Screen Award. Za postavu Elizabeth v muzikálu s písněmi Boba Dylana Girl from the North Country pak nominaci na Olivier Award proměnila. A hned několik filmových cen jí přinesl psychologický thriller Frozen.

Snímky v článku jsou z londýnské premiéry hereččina nejnovějšího filmu Stan & Ollie o legendární dvojici komiků Laurelu a Hardym. Henderson si v něm zahrála Hardyho třetí ženu Lucille. ■