Opravdu není nahá? Královna burlesky Dita Von Teese si do Prahy chystá ty nejodvážnější kostýmy

Dita Von Teese se chystá do Prahy. Foto: archiv TRUE Public Relations (6x)

Světová královna burlesky Dita Von Teese se v rámci letošního evropského turné představí s show The Art of the Teese také v Praze a slibuje, že během večera plného půvabu a svádění dokáže českému publiku, proč je považována za nejzářivější hvězdu tohoto žánru.