Proč ne? Modelka vyrazila na premiéru v rozepnutém saku, pod kterým vůbec nic neměla

Stella Maxwell Profimedia.cz

Od vrcholových modelek nikdo nečeká nic jiného než precizní přípravu, obzvlášť vedení VS ne. Vždyť jde o nejočekávanější přehlídku spodního prádla na světě. Letos proběhne v New Yorku. Zájemkyně musejí projít přísným konkurzem a vybrané účastnice se pak další měsíce připravují na samotnou show. Cvičí, zpevňují a jídelníček ještě více přizpůsobují potřebám dokonale vyrýsovaného těla.

Pro příklad uveďme slova stálice značky a jednoho z andílků, Holanďanky Romee Strijd: „Snažím jíst to, po čem budu vypadat co nejlépe. Vím, že to možná není to nejlepší, ale na to se zaměřím až po VS show,“ řekla loni.

Zpět ke Stelle: I když při pohledu na ni musí pánům zářit oči, modelka dává přednost ženám. Její partnerkou je Kristen Stewart. Přesto herečka Maxwell na filmovou akci nedoprovodila. Jako pár se pozornosti médií vyhýbají. ■