Hodně ostrý režijní debut Jany Paulové: Známý herec se na jevišti objeví v trenkách a podprsence!

Jana Paulová s Davidem Suchařípou v komedii Lady Oscar

Jde o představení, které filmoví diváci znají v provedení Louise De Funèse v komedii Oscar, ovšem přepracované pro ženskou hrdinku. Hru Lady Oskar přeložila Janina dcera Anežka Svobodová, hudbu pro inscenaci složil její manžel Milan Svoboda.

„Vzhledem k tomu, že jsem skoro do všech našich inscenací v Divadle Kalich více či méně režijně vstupovala, nebylo to, myslím, pro většinu mých kolegů, kteří se mnou již dříve hráli, takové překvapení. Vysnila jsem si ideální tým spolupracovníků a čekala na jejich reakce, zda se mnou do toho půjdou. První byla autorka kostýmů Samiha Maleh a její bezprostřední nadšená reakce mě hodně povzbudila. A jak jsem tak ty úžasné kolegy postupně oslovovala dál, nikdo mi to nehodil na hlavu a kupodivu se tomu ani nikdo, alespoň přede mnou, nedivil,“ míní Paulová.

A právě u kostýmů jsme se pozastavili, protože přemluvit kolegu Davida Suchařípu, jenž hrál jejího manžela, k tomu, aby se na jevišti jako potřeštěný návrhář svlékl do trenek a podprsenky, navrhuje totiž extravagantní kostým pro Lady Gaga, muselo vyžadovat dobré přesvědčovací schopnosti. To ostatně na snímcích můžete posoudit sami.

Sázkou do loterie bylo i obsazení muzikálového zpěváka Jana Kříže, který si zahrál roli poněkud tupého osobního trenéra. „Během zkoušek potvrdil moji teorii, že aby herec opravdu vtipně zahrál úplnýho blba, musí sám být fakt hodně chytrej. Takže si myslím, že je Honza pro roli poněkud vypatlaného bývalého boxera jak stvořenej,“ byla nakonec se svojí volbou velmi spokojena Paulová.