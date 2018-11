Přehrávající hysterka a tele i hezčí Bridget Jonesová: Lucka Vondráčková se dočkala nemilosrdné kritiky i nečekané pochvaly

Lucie Vondráčková ve filmu The Perfect Kiss Foto: The Perfect Kiss

Romantická komedie The Perfect Kiss v hlavní roli s Lucií Vondráčkovou (38) vtrhla minulý týden do kin. A jak už to tak u těchto filmů s jednodušší tematikou bývá, část diváků si neodpustila pořádnou kritiku.