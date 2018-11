Janet Jackson převzala cenu pro legendu popu a ukázala tvář bez jediné vrásky

Janet Jackson Profimedia.cz

Janet Jackson (52) se rozhodla, že světu připomene, že je stále popovou ikonou, když vystoupila na předávání cen MTV Europe Music Awards. Její ikonické afro a tvář bez jediné vrásky rozhodně zaujalo fanoušky nejen v publiku. Maminka syna Eissy (1) zazpívala nejnovější píseň Made For Now bosky a předvedla i své největší hity, včetně pecky All For You.