Natáčení klipu k písni Parabola v New Yorku Foto: archiv Verona

Hudební duo Verona má natáčení druhého klipu v pozměněné sestavě se zpěvačkou Veronikou Stýblovou a už podruhé se kvůli natáčení skupina přesunula do Ameriky. První klip k singlu Endless Day natáčeli na západním pobřeží Spojených států, jako exteriéry pro druhý klip k písni Paralela posloužil New York. Jiří Čeladník

Kde jste vytvořili základní tábor v Americe?

Byli jsme ubytovaní v New Jersey zhruba tak pětatřicet kilometrů od centra New Yorku. Takže to byl docela záhul, každý den cestovat městskou dopravou až do centra.

Jak probíhalo natáčení? Jak jste se například po New Yorku přemisťovali?

Cestovali jsme městskou dopravou. Ráno taxíkem z hotelu na autobusovou zastávku, kde nás autobus převezl přes Washington Bridge na druhou stranu, kde jsme nastoupili na metro a frčeli do centra. Každý den jsme cestováním do hotelu strávili tři hodiny.

Jak na vás reagovali místní?

Lidi nereagovali absolutně nijak. Je to zkrátka úplně jiný svět. Lidem je úplně jedno, kdo co a kde dělá. Každý se stará sám o sebe, což je celkem slušná výhoda, protože v klipu mohou fanoušci vidět kupříkladu záběry s Petrem, kdy jde po ulici a ani jeden z lidí se na něho nepodívá.

Jak probíhalo samotné natáčení? Zdá se, že se hodně improvizovalo…

Natáčení bylo hodně náročné, podle Petra to bylo nejnáročnější natáčení, které kdy zažil. Štáb (smích) jsme tvořili jako režiséři a hlavní aktéři my s Petrem a kameraman byl můj manžel, který si dokonce dělal pilotní zkoušky na dron v USA, aby mohl létat uprostřed NYC a udělat tak suprové záběry.

Předpokládám, že došlo k nějakým dramatickým, či vtipným okamžikům…

No bylo mnoho vtipných situací, třeba, že jsme se nejdříve převlékali různě po restauracích na toaletách, a posledních pár dní už nás to tak nebavilo, že jsme to vzali hezky zvostra a rovnou na ulici (smích). Pak jsme si úžasně pokecali s NYC policií, která na nás koukala první natáčecí den. Hned nás začali sledovat na Instagramu a říkali, že muzika, co Petr dělá, je vážně skvělá. Viděli třeba i singl Complicated a byli nadšení.

To se zdá jako bezproblémový průběh. Nebo přece jen došlo k dramatům?

Taková pikantnost byla třeba ta, že jsme si na jeden jediný den půjčili auto, protože jsme se už nechtěli vláčet tím zatraceným metrem, kde bylo asi 60 stupňů. No a co se nestalo… přijdeme k autu po vydatném obídku a za okénkem pokuta, za to, že jsme parkovali u hydrantu. Policista byl velice vstřícný, že to chápe, že nejsme místní, ale že to bohužel musíme uhradit… Tak nás ten den vyšel vlastně dráž, než kdybychom se vláčeli metrem. ■