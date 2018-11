Manžela měsíc skoro neviděla, máma se stěhuje do Izraele: Agáta Prachařová je s prvňákem a batoletem zralá na sebevraždu

Agáta Prachařová si mateřskou rozhodně neužívá, přiznává, že se skoro hroutí. Super.cz

Nezvládá to a nemá problém to přiznat a tvářit se jako hrdinka. Mateřská dovolená prostě dovolená není a Agáta Prachařová (33) to taky nepředstírá. Upřímně svěřila, že s prvňákem Kryšpínem a batoletem Miou to není jednoduché. Tak upřímná zřejmě byla, protože jsme ji zastihli v té horší chvilce.