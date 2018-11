Odpočívat dlouho nevydržela: I o zdravotní pauze dře Míša Tomešová jako kůň a vrací tělo do formy

Míša Tomešová vyrazila s Romanem do posilovny. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová, Instagram M. Tomešové

Na divadelní prkna se herečka vrátila už v šestinedělí. Dva porody za rok a půl ale daly jejímu tělu zabrat víc, než si zprvu myslela. Uvědomila si to až ve chvíli, kdy se jí na tváři objevil ekzém, kvůli kterému jí začal natékat obličej. Naordinovala si proto zdravotní volno a navštěvovala i ordinaci čínské medicíny.

Jakmile ale zdravotní problémy začaly ustupovat, vrátila se k přípravám na nový muzikál Vlasy, jehož premiéra se blíží. „Manžel mě vzal do fitka. Dva a půl měsíce po porodu podle mě ideální čas začít pomalu dávat do formy to moje rozkydlý tělo! Abyste se v lednu v premiérových Vlasech měli na co dívat,“ napsala herečka na Instagram. ■