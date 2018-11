Lékař ji nepochválí: Zpěvačka s nalomenými kůstkami v kotníku odložila berle a ortézu jenom proto, aby si nekazila outfit

Dáša Zázvůrková s nalomenými kůstkami v kotníku nenosí sádru. Super.cz

Byl to týden, co spadla na podpatcích na schodech z jeviště v Malostranské besedě, když křtila charitativní kalendář pro nadaci Dej pac, a neskončilo to bez následků. Zpěvačka a herečka Dáša Zázvůrková skončila s nalomenými kůstkami v kotníku. Sádru ale nenosí!