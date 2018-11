Nicki Minaj si odnesla dvě hudební ocenění a vystavila na odiv své přednosti v plné parádě

Nicki Minaj Foto: Super.cz/Profimedia.cz, Profimedia.cz

Nicki zároveň otevřela večer svým vystoupením. Na jevišti se předvedla po boku holčičí skupiny Little Mix s jejich společným hitem Woman Like Me. Minaj si také odnesla hned dvě ocenění, za nejlepšího umělce v kategorii Hip Hop a za nejlepší vzhled.

Minaj v letošním roce zaujala postoj hatera a hádá se snad s každým nejen z hudebního průmyslu. Její nekonečný spor s raperkou Cardi B jí ovšem na popularitě moc nepřidal. Fanoušci se rychle rozdělili na dva tábory, které podporují buď Minaj, nebo Cardi. Nicki, která za tři měsíce začíná světové turné s raperem Futurem, má podle deníku The Sun dokonce problémy s prodejem vstupenek.

Zatímco v Evropě, kde turné začne, se prodávaly skvěle, o americkou část turné, kterou Nicki musela posunout na červen 2019, už tolik lidí zájem nejeví. Hudební experti věří, že na vině může být i raperčin negativní postoj, kterým se v poslední době prezentuje. Ať tak či onak, jedno je jisté, Nicki ví, jak své publikum zaujmout. Na své přednosti umí upoutat kdykoliv. ■