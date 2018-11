Takhle jsme Lenku Filipovou dlouho neviděli: Na nových fotkách vypadá zpěvačka fantasticky

Lenka Filipová představuje píseň Na cestě z nového alba Oppidum. Video: Universal Music

„Oppidum je název pro keltská osídlení, v nichž Keltové žili a ze kterých vyráželi za svými výboji. Nebo jim naopak sloužila jako jejich útočiště. Pro mne je to domeček pro písničky, prostřednictvím kterých vyprávím příběhy z dávné minulosti,“ vysvětluje Filipová volbu názvu očekávaného alba, na němž spolupracovala s multiinstrumentalistou Seanem Barrym.

„Většinu skladeb z alba jsem našel ve Skotsku, Irsku a Severní Anglii. Jsou to krásné a silné písně, ale bohužel byly již poztrácené a skoro není možné je někde slyšet. Přišlo mi to líto, a přemýšlel jsem, jak jim zpátky vdechnout život. Všechny jsem aranžoval tak, aby když člověk zavře oči, tak ho hudba přenese do tamních hor, lesů a moří,“ dodal Barry.

Jediná česky zpívaná píseň Na cestě (Kathy's Song) pak pochází z pera Paula Simona a autorem textu je David Stypka, kterého můžete znát například ze spolupráce s Ewou Farnou.

Album Oppidum představí Lenka Filipová také na jarním turné v únoru a březnu 2019, při kterém zavítá do českých i slovenských sálů. „Turné vyvrcholí ve Velkém sále pražské Lucerny. Na pódiu nebudou chybět moji oblíbení hudební hosté, včetně virtuózního hráče na keltskou harfu Seana Barryho, se kterým jsme celou desku připravovali,“ zve fanoušky. ■