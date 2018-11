Halina se na křest vyparádila jako do StarDance: Spisovatelka promluvila o lásce a sexu

Halina Pawlowská se křtu své knihy pořádně blýskala Super.cz

„Šaty jsou z kolekce mne a mojí dcery Natálky,“ upřesnila o malých, no v jejím případě o trochu větších, černých. Ovšem čelenka byla vlastnoruční výroby. „Taková se mi zalíbila ve znělce StarDance, kde se sice jen mihne, ale okamžitě mi padla do oka. Takže jsem nelenila a sháněla se po výrobci. Přišla mi poštou rozložená na součástky, tak jsem ji vlastně vlastnoručně vyrobila,“ pochlubila se svojí zručností.

Neprobírali jsme samozřejmě jen oblečení, ale i její novou knihu. „Je těžké, abych se pořád neopakovala. Tahle knížka je o ženě, která nemůže usnout, když její manžel ve dvoulůžkovém hotelovém pokoji chrápe. A když nemůže spát, proběhne jí hlavou všechno, co se odehrálo během té doby, co se znali,“ svěřila.

Opět samozřejmě najdeme nějaké autobiografické rysy, jak to bývá u Haliny zvykem. „Je to tak půl na půl. To hnusný se mi stalo, to hezký jsem si vymyslela,“ smála se Pawlowská. Jedno motto, které kniha zahrnuje, zní Když chceš dobře milovat, musíš lásku pilovat. Jak to v Halinině podání vypadá? „Buď se musí pilovat láska, nebo sex,“ míní.

Lze prý pochopitelně obojí. „Úzce to souvisí. Někdo si vybírá tu sofistikovanou stránku věci, tam se musí hodně snažit a chce to hodně úsilí a bystrosti. A když si vybere sex, tak zase musí být hodně fyzicky zdatný. Ani jedno není jednoduché, natož to skloubit,“ uzavřela Halina s tím, že pokud jde o chyby, které by ve vztahu udělala sama, ví o jediné, že si žádnou neuvědomuje.