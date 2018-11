Stále jako zamilované hrdličky: Kristina Kloubková se od porotce StarDance ani ve společnosti neodtrhne

Kloubková s Kunešem jsou stále zamilovaní. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Kristina Kloubková (41) po boku svého přítele jen září. S choreografem a novým porotcem letošní StarDance Václavem Kunešem (43) jí to klape a moderátorka zpravodajství TV Nova nedokáže své city skrývat ani na veřejnosti.

Zamilovaná dvojice se objevila na křtu knihy Ladislava Špačka Rokovy výlety do historie a od Vaška se Kristina nehnula ani na krok. Páreček se po celý večer láskyplně držel za ruku a nechyběly ani polibky. Oba mají spoustu pracovních aktivit, a tak není divu, že když si vyšetří čas sami na sebe, nemohou se od sebe ani odtrhnout.

Dětská kniha, která je věnovaná etiketě pro nejmenší, Kristinu zaujala a svěřila se, že i ona dbá na to, aby její dcera Jasmínka měla slušné vychování: „Jasmínka je v první třídě, už ve školce je k tomu vedli a já také. Učím ji, aby zdravila, pouštěla starší sednout. Určitě chci, aby bylo moje dítě vychované,“ svěřila se moderátorka.

„Já mám dceru v Japonsku, ale tam jsou jiné zvyky a je zajímavé, jak se umí přepnout. Když je tady v Evropě, tak si dovolí něco, co by tam nemohla, a naopak. Je tam normální, že po obědě ve škole po sobě všechny děti vytřou podlahu. U nás si to nedovedeme představit,“ prozradil Kuneš, který od své partnerky nemohl odtrhnout oči. ■