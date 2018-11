Až 35 % žen trápí nevzhledné bříško. Patříte k nim i vy? Poznejte řešení!

Přiznejme si to. Nejproblematičtější partií ženského těla je bezesporu bříško. Ať už je bříško příliš velké, povislé nebo zdeformované, dokáže pěkně znepříjemnit život.

Nejvíce totiž přispívá celkovému dojmu, které okolí i vy získáte o své postavě. A ten často není nejlepší. Proto jej zakrýváme volnými topy nebo dlouhými svetry. V létě se stydíme obléct do dvoudílných plavek. Moříme těla v posilovně, držíme drastické diety a co z toho? Nízké sebevědomí a pocit, že se to už nikdy nezlepší.

Abdominoplastika je jeden z nejžádanějších zákroku.

FOTO: Formé Clinic

Nevzhledné bříško je často mylně přisuzováno tlustým ženám. Opak je ale pravdou. Tato partie často trápí i ženy, které dodržují zdravý životní styl a pravidelně cvičí. Často za ně může břišní rozestup, který trápí až 70 % žen po porodu. Jeho léčba je poměrně časově náročná a je důležité, aby cviky, které vám lékař doporučí, byly prováděny opravdu přesně a správně. Velmi často bříško trápí také ženy, které rapidně a velmi rychle zhubly. Kůže napínáním ztratila pružnost a na bříšku nevzhledně visí. V tomto případě bohužel nepomůže žádné cvičení ani krémy.

U Body jet tumescentní liposukce ráno přicházíte na kliniku a odpoledne jste už doma.

FOTO: Formé Clinic

Formé clinic tyto problémy řeší běžně. Až 35 % žen, které kliniku navštíví, řeší nevzhledné bříško. Nejčastějšími zákroky, které klinika provádí, jsou abdominoplastika a liposukce bříška. Abdominoplastikou je možné řešit například odstranění břišních převisů, povislé kůže, nadměrného tuku a v některých případech i rozestouplých břišních svalů po porodu. Liposukce zas pomáhá ženám, které nejsou schopné shodit posledních pár kil, které jim chybí k dokonalé postavě. Jaké jsou mezi nimi rozdíly? O tom se můžete dočíst v tomto článku.

Klinika liposukci provádí pomocí přístroje BodyJet. Díky němu je možné provést zákrok v pouze v lokální anestezii na několika partiích současně, což šetří čas a ve výsledku i peněženku. Navíc může odebraný tuk přidat do partií, které by si jej naopak zasloužily (např. prsa nebo zadeček).

Paní Ivana před zákrokem abdominoplastiky a 3 měsíce po něm.

FOTO: Formé Clinic

Slečnu Krystínu trápila kila na břísku a bocích. Liposukcí jsme dosáhli ideálního efektu, který si přála.

FOTO: Formé Clinic

Abdominoplastika již patří mezi ty větší zákroky a podstupuje se pod celkovou anestezií. Před zákrokem ženám povislá kůže brání v pohybu a bříško zakrývají neforemným oblečením. To se po zákroku rázem mění. Výsledky jsou přímo neuvěřitelné. Ženy shodí až několik kilo, vrátí se jim ztracené sebevědomí a velmi často začnou nový, kvalitnější život.

Jednou z klientek Formé clinic je i paní Ivana. Ivana ve své facebookové skupině pomáhá ženám, které mají podobný osud jako ona. Léta bojují s nadváhou a nízkým sebevědomím. A není jich málo! Na facebookové stránce kliniky se zúčastnila soutěže o zákrok zdarma. Soutěž bohužel nevyhrála, ale přesto se klinika rozhodla, že Ivaně splní její sen. Ivana od kliniky získala abdominoplastiku zdarma. Jediná operace jí pomohla vrátit ztracené sebevědomí a inspirovat tak tisíce dalších žen.

Paní Ivana má zákrok za sebou! Jaké byly její pocity už 3 dny po zákroku a jakou operaci ještě plánuje.

FOTO: Formé Clinic

Vedle zkušených profesionálů nabízí klinika i mnoho dalšího. Od běžných klinik se liší především osobním přístupem. Na jejích klientech jí záleží stejně jako na výsledcích prováděných zákroků. Její klienti ji často přirovnávají k hotelu a velmi často se vrací za “svým” lékařem. Klinika nabízí ubytování v luxusních apartmánech v centru Prahy . Klienti tak mají možnost si po zákroku odpočinout a připravit se na návrat do běžného života. Formé clinic také velmi dbá na správný jídelníček svých klientů, nabízí odvoz domů a ceny, které za zákrok uvádí, jsou konečné. Nepřekvapí vás proto dodatečné náklady či skryté poplatky, jak je tomu u jiných klinik běžné. Andrea Šifnerová, ředitelka kliniky, o své práci říká: “Na naší práci mám nejraději to, že vidím domů odcházet šťastné lidi. Léta trpěli mindráky a nízkým sebevědomím. Kliniku opouští jako noví lidé, mají plány do budoucna, které často i uskuteční. Pomáháme jim nastartovat nový životní styl a máme radost, když vidíme, že po návštěvě u nás žijí opravdu kvalitnější život.”

Na klinice Formé se každý cíti jak doma a rád se vrací za svým lékařem.

FOTO: Formé Clinic

Pokud i vás trápí nevzhledné bříško či jiné problémové partie, neváhejte se objednat na konzultaci zdarma přímo ke specialistovi. ■