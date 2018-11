Lálová a Svoboda na parketu rozjeli vzrušující podívanou. Za tuhle parádu ale tanečnice zaplatila nataženým svalem

Veronika Lálová a David Svoboda zatančili vášní nabité paso doble. Video: Česká televize

Bolest na sobě Lálová nedala znát a možná by si ani diváci lehkého kulhání při odchodu z parketu nevšimli, kdyby svému tanečnímu partnerovi cestou do zákulisí o zranění neřekla a nezachytily by to mikrofony. Tak snad bude do příštího týdne v pořádku, tančit s jakoukoli indispozicí není žádná sranda.

To se ostatně projevilo u jiného páru, u Pavly Tomicové (56) a Marka Dědíka (35), kteří zatancovali opatrný slowfox přizpůsobený možnostem virózou oslabené herečky. V bodovém hodnocení poroty skončili předposlední. ■