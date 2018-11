DJ Lucca se v Dubaji pochlubila postavou modelky. Klidně by mohla vyrazit na molo ve spodním prádle

Slunce a moře k životu nezbytně potřebuje. Foto: archiv L. Dvořákové

Starší syn hudebníka Michala Dvořáka (52) a jeho ženy, která je známá jako DJ Lucca (40), už sice chodí do školy, rodinka se ale ani tak nevzdává své cestovatelské vášně. Dvořákovi využili podzimních prázdnin a odjeli za teplem do Dubaje.

„Není to taková volná docházka jako ve školce, ale my chceme pořád hodně cestovat a během zimních měsíců nabírat energii v teplých krajinách. Tak jsme využili dvou dnů podzimních prázdnin a odletěla jsem s dětmi a mojí kamarádkou z gymplu na dovolenou do nejbližší destinace,” komentovala svůj útěk za teplem Lucca.

Teplé počasí ocenily zejména děti. „Kluci řádili v bazénu a na toboganech. Jsou milovníci vody, plavání a potápění, takže už jsme nikoho nemuseli úzkostlivě hlídat a užili si také trochu volna,” říká Lucca. Na své oblíbené aktivity jako je pilates a tenis si Lucca na dovolené bohužel čas nenašla. I tak jí to v plavkách ale velmi slušelo.

Přestože zakládající člen kapely Lucie s rodinou dovolenou netrávil, tak se v Emirátech nakonec všichni sešli. „Shodou okolností byl nedaleko také Michal, koncertoval s jeho projektem Vivaldianno v Rás al-Chajma, což je asi hodinu a půl od Dubaje. Michal nás v resortu v Dubaji navštívil, ale jinak se musel věnovat pracovním povinnostem,” krčí rameny dýdžejka, vlastním jménem Lucie Dvořáková. Ta svého muže v poslední době příliš nevídá. „Michal je přes týden stále ve studiu, kde připravuje s Lucií novou desku. Já hraji průměrně třikrát za měsíc, takže jsme měli pouze dva celé víkendy společné. O Vánocích i na Silvestra mám vystoupení, takže nebudeme pohromadě,” smutní Lucie. ■