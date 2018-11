Boj na parketu o sexy Arichtevu: Michal Necpál přizval k choreografii svého pohledného bratra Jakuba

Veronika Arichteva a Michal Necpál předvedli krásnou choreografii. Video: Česká televize

Příběh, jenž se ve vymezené cca minutě a půl odehrál, se týkal milostného trojúhelníku, což si, logicky, žádalo ještě jednoho účastníka. Michal proto na parket přizval svého bratra Jakuba, rovněž tanečníka. Jejich následný boj o Veroničinu přízeň byl fantastický, shodli se na tom jak fanoušci na sociálních sítích, tak i porotci.

Minimálně jeden z nich, a to Radek Balaš, stihl sledovat a ocenit i Veroničiny šaty s výstřihem. „To nejsou šaty, to není kostým, to je atentát na mužskou část obyvatelstva, což přičítám k dobru,“ uvedl Arichtevu trošku do rozpaků. Ty se naštěstí rozplynuly v následné pochvale choreografie, která tak aspoň trochu vyvážila kritiku taneční techniky. S tou (kritikou) se v posledním kole vzhledem k výše uvedenému potýkali všichni soutěžící. ■