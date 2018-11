Nevyzpytatelné hlasování: Ve StarDance skončili Adam Mišík a jeho blondýnka. Tento tanec diváky nepřesvědčil

Adam Mišík a Kateřina Krakowková Video: Česká televize

V dnešním díle se tančily dva velmi těžké tance, a to paso doble a slowfox. Odpovídalo tomu i hodnocení porotců, kteří byli obzvlášť kritičtí a vysokými čísly šetřili.

Nejvyšší bodové ohodnocení získali David Svoboda s Veronikou Lálovou, na opačném konci tabulky skončili Dalibor Gondík a Alice Stodůlková. Následoval souboj soutěžících rozdělených do dvou týmů v polce.

Mišík a Krakowková, kterým připadlo paso doble, jsou třetí dvojicí, která devátou řadu opustila. Následovali Moniku Bagárovou a Robina Ondráčka a Danielu Šinkorovou s Michalem Padevětem. „Bylo to strašně krásné období a jsem rád, že jsem se naučil spoustu věcí. Budu na to vzpomínat do konce života,“ poděkoval mladý zpěvák. ■