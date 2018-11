Co říká na řeči o adopci dcerky? Andrea Pomeje se na svého stále ještě právoplatného manžela strašně naštvala

Jiří se bojí, že nadobro přijde o dceru. Michaela Feuereislová

„Je to absolutní nesmysl. Jirka si to vytvořil v hlavě, že to Péťa řekl během televizní reportáže. Můj partner řekl, že je strejda, a neplete se mně do výchovy. Na otázku redaktorky, jestli by si adoptoval Aničku v budoucnu, odpověděl, že udělá jen to, co si přeju já. Jirka si z toho vytvořil, že si ji chce Péťa adoptovat,” uvedla vše na pravou míru Andrea. „On si něco vytvoří něco v hlavě a nedá se mu to rozmluvit,” kroutí hlavou hudebnice, které je na svého stále ještě manžela velmi nazlobená. „Řeším za něj jeho problémy, místo toho, aby byl pokorný a byl ticho, říká takové nesmysly. On má v hlavě jen bludy a kope kolem sebe,” zlobí se Andrea.

Pomeje se nechal slyšet, že se nebude chtít nechat rozvést. Dýdžejka si z výhrůžek manžela nic nedělá. „Právníci mají zkušenosti i s takovými případy. Nejsme první ani poslední pár, který se rozvádí, kde jedna ze stran s rozvodem nesouhlasí. Myslím si, že všechno nakonec proběhne, jak má,” říká Andrea Pomeje, která se smiřuje s faktem, že k rozvodu s Jiřím dojde nejdříve na začátku příštího roku. ■