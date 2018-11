Producent Fantoma opery je po operaci: Měl strach, jestli bude vidět

František Janeček má po operaci očí. Michaela Feuereislová

"Je logické, že jsem se bál, vždyť to není kuří oko, ale to opravdové. Takže jsem na to šel postupně. Ve středu jsem byl na operaci jednoho oka, v pátek na druhém. Kdyby náhodou něco nevyšlo. Ale je to dobré, vidím," vyprávěl.

"I když mám ještě v oku záblesky, jako by na mě někdo mířil dlouhou dobu fotoaparátem se zapnutým bleskem. Ale kapu si do očí antibiotika a doufám, že bude vše dobré," řekl nám producent necelý den po druhé operaci.

"Bolest jsem necítil, dvě nebo tři hodiny kapaly do oka znecitlivující kapky, ale operace probíhá jen s tímto lokálním umrtvením, takže všechno vidíte a ten pocit příjemný není. Také by vám nebylo příjemné, kdyby vám někdo něco strkal do oka, i když byste to necítili," popsal.

S chutí se teď opět podívá na svého oblíbeného Fantoma opery s Marianem Vojtkem (45), Michaelou Gemrotovou (32) či Natálií Grossovou (16) , kterého bude v GoJa Music Hall uvádět ještě do příštího června. Teď uvidí každý detail, takže by měli být účinkující ve svých rolích ještě preciznější než dříve. ■