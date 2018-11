Milovník z Fantoma opery podporuje mladičkou lásku: Bohuš Matuš sbírá hlasy do Miss pro svoji přítelkyni (15)

Bohuš Matuš s mladinkou přítelkyní Lucinkou Michaela Feuereislová

Jak jsme již několikrát informovali, novým Bohušovým objevem je mladinká Lucinka, která v květnu oslavila teprve patnácté narozeniny. Bohuš si musel svoji lásku vybojovat proti světu, když reakce okolí nebyly zrovna vstřícné, zejména kvůli věkovému rozdílu mezi partnery.

Když už se mu to podařilo, každý by řekl, že si svoji lásku bude hlídat sám pro sebe. Lucie ale zatoužila po kariéře v modelingu a přihlásila se do soutěže krásy Miss Junior. A Bohuš jí v tom rozhodně nebrání. Ba právě naopak. Svoje vlastní fanoušky na sociálních sítích prosí, aby Lucince poslali hlasy. Snad si uvědomil, že "missí nemoc", pokud by v soutěži opravdu uspěla, by ho mohla o jeho přítelkyni připravit... ■