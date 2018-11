Do koupelny zve čtvrt miliónu lidí. Hříšná Nela se totiž umí postarat o pořádnou podívanou

To je ale číslo. Foto: Instagram N. Slovákové

V koupelně se většina z nás snaží docílit co nejvíce soukromí a nikoho do ní nepouští. To ale není případ Nely Slovákové (28), která do vany či sprchového koutu často zve téměř tři sta tisíc svých sledovatelů na Instagramu.