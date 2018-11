První foto ze svatby: Podívejte se, v čem se známá herečka provdala za televizního producenta

Gwyneth Paltrow a Brad Falchuk se pochlubili svatební fotkou. Profimedia.cz

Dosud pár nezveřejnil žádné svatební snímky, až nyní. „Chvíli mi trvalo, než jsem to dala dohromady, ale pro ty, kteří si to žádali, tak tady je náhled do nejlepšího dne našich životů,“ napsala herečka u sdíleného snímku.

Paltrow oblékla romantické šaty s krajkou značky Valentino, doplněné decentním závojem. Brad se ženil v tmavě šedém obleku.

Ne veselce nechyběly děti novomanželů. Gwyneth má s frontmanem kapely Coldplay Chrisem Martinem dceru Apple a syna Mosese, Falchuk má dceru Isabellu a syna Brodyho. ■