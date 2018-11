S potetovanou blondýnou už mu to klape 4 roky: Milan Šteindler (61) si s ní pořídil dům, psa i kočky. Mluví i o dítěti

Milan Šteindler by se nebránil dalšímu dítěti. Super.cz

Už jsou to čtyři roky, co našel ve zralém středním věku konečně štěstí v lásce. S potetovanou blondýnou Kateřinou Krátkou herec Milan Šteidler pookřál a o vztahu nám leccos prozradil. Dokonce svěřil, že by se nebránil ani dítěti!

Probrali jsme to na křtu knihy Haliny Pawlowské Díky za fíky, které šel za kmotra. Zaujala nás totiž jedna z Halininých hlášek: "Když chceš hezky milovat, musíš lásku pilovat." A nás zajímalo, jak na tom pilování pracuje on. Milan prozradil, že v mládí se spíš řídil jinou Halininou radou. "Nejlepší prevence je mít dva milence." V jeho případě tedy milenky.

"To je ale dobré v raném období, kdy hledáte a trénujete. Pak už vám stačí jedna trenérka, která je dobrá, kterou si vyberete a s tou si to můžete užívat," řekl Super.cz. "Mohl bych říct, že jsem našel tu pravou, ale my pesimisti se vyjadřujeme velmi opatrně, protože když něco nadšeně začneme chválit, tak čekáme, odkud přiletí ta rána," dodal.

Ve vztahu je ale opravdu spokojený. "Myslím, že v případě našeho vztahu se žádné rány nebojím. Už jsme si spolu stačili koupit domeček a mít dvě kočky a psa. Tak uvidíme, možná ještě něco schází do rodiny," svěřil.

Nás zajímalo, zda náhodou nemluví o společném potomkovi, vždyť s dítětem by byla spousta práce. "Ale ne, ženské jsou šikovné, to zvládnou. Mě baví ty děti dělat. To je právě to, že piluju. A někdy to tak končívá, no bóže. Obdivuju Bolka Polívku, který říká, že všem svým dětem dopřál luxus mít svoji vlastní matku," uzavřel. My ovšem poznamenali, že i valašský král už na to rezignoval a s poslední partnerkou Marcelou má děti tři. "No vidíte, lidi toho napovídaj," krčil rameny Šteindler. ■